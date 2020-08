Riciclo bottoni: queste idee insolite ti stupiranno! (Di domenica 2 agosto 2020) I bottoni sono oggetti davvero magnifici, che possono essere riutilizzati per creare delle bellissime decorazioni per la vostra casa. Ecco qualche magnifica idea. 1.Quadretto: idea numero 1 Con i bottoni di plastica colorati, potete realizzare dei bellissimi quadretti da appendere alle pareti della vostra casa. Questo ad esempio è stato creato con una tavola di legno, oltre ai bottoni di plastica per fare la figura, avrete bisogno anche di un paio di bottoni metallici, un bastoncino di legno e un pezzo di plastilina colorata. Fonte immagine 2.Quadretto: idea numero 2 In alternativa all’asse di legno, potete utilizzare un cartoncino colorato, un pennarello nero e dei bottoni di plastica dalle varie dimensioni, tutti della stessa tonalità. Fonte immagine 3.Quadretto: idea numero ... Leggi su pianetadonne.blog

