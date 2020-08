Oroscopo 2 agosto 2020, classifica: Pesci in prima posizione, Ariete in caduta (Di domenica 2 agosto 2020) L’Oroscopo del 2 agosto vede i Pesci primi in classifica. Per molti altri segni urge una vacanza Previsioni 2 agosto primi sei segni 1 Pesci. Ottimo momento per cimentarvi in nuove relazioni. Oggi, ma in questo periodo in generale, sono favoriti gli incontri e le relazioni che nasceranno in questi mesi potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto importante. Buone opportunità anche in ambito lavorativo. 2 Toro. Periodo molto positivo per quanto riguarda l’amore. I single saranno i più favoriti in quanto ci saranno degli ottimi incontri dietro l’angolo. Anche chi si trova all’interno di una relazione stabile, però, avrò la possibilità di consolidare ulteriormente il legame. A lavoro fate attenzione ai piccoli imprevisti. 3 ... Leggi su kontrokultura

