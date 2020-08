Non bastava il flop di Raggi beach. Deserte pure le spiagge urbane (Di domenica 2 agosto 2020) Ci sono volute più di tre ore in sella a uno scooter da un capo all'altro della città per Raggiungere le cinque «spiagge» o «stabilimenti» urbani che sono stati allestiti e aperti ieri mattina dall'Amministrazione in altrettanti parchi e ville. Ce la siamo andati proprio a cercare, sotto un caldo terribile, con il termometro fisso a 40 gradi centigradi. Ma ne è valsa la pena. E sì, un altro "flop", anzi cinque, dopo quello della spiaggia "regina", la Tiberis, documentato ieri su queste stesse pagine: non c'era un'anima viva. Negli spazi allestiti nel parco pubblico a ridosso dei palazzi del quartiere Torre Maura non avevano nemmeno aperto gli ombrelloni beige. Che tristezza! Per non parlare dei ragazzi ingaggiati dalla società capitolina Zetema e costretti a liquefarsi sotto il sole aspettando inutilmente qualche ... Leggi su iltempo

stefaniaconti : @gianlucac1 @lucacozzuto @ThManfredi @CrossWordsCW Bastava quello per tutto Ma poi non si poteva fare l'estate al mare! - stebiakun79 : @Precarioillumi1 @tdrclaudio Bastava non fare gli stronzi sulla fame di un altro essere umano.. ????? - NamasteDavide : Ringrazieranno i portieri, ora pure il pallone non bastava la regola dei rigori ?????????????? - vittorioromano : @manfredi_min Il ministro finalmente parla di #precariato, ma ancora non ci siamo. Per carità, giusto pensare anch… - eeveninglow : cioè non bastava la misoginia e i luoghi comuni che faceva già strabordare si è comprato anche quella roba che prod… -

Ultime Notizie dalla rete : Non bastava Camici, la donazione non è stata mai autorizzata: non bastava un'email, ci voleva il notaio MilanoToday.it Zona rossa, Gallera e l’audio: «Noi soli volevamo quelle chiusure. Per convincere il ministro dovevamo forse urlare?»

È il 4 marzo. La miccia è già accesa e la bomba sta definitivamente per esplodere. I numeri di contagi, ricoveri e decessi lievitano. Al tavolo ci sono il ministro della Salute Roberto Speranza, con t ...

"Basta guerre per le poltrone: il Parco diventi nazionale"

"La Regione deve chiedere con forza che il Parco del Delta diventi nazionale e la guerra per una poltrona a cui stiamo assistendo, conferma ancora di più quanto questa richiesta sia indispensabile". L ...

È il 4 marzo. La miccia è già accesa e la bomba sta definitivamente per esplodere. I numeri di contagi, ricoveri e decessi lievitano. Al tavolo ci sono il ministro della Salute Roberto Speranza, con t ..."La Regione deve chiedere con forza che il Parco del Delta diventi nazionale e la guerra per una poltrona a cui stiamo assistendo, conferma ancora di più quanto questa richiesta sia indispensabile". L ...