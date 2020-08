NBA – Rissa sfiorata in casa Sixers: Embiid rimprovera Milton, i due separati dai compagni [VIDEO] (Di domenica 2 agosto 2020) Animi caldi e un accenno di Rissa durante Pacers-Sixers, ma tra membri della stessa squadra. A scatenare il tutto è stato Joel Embiid che, durante un timeout, ha speso parole dure nei confronti di Shake Milton. Un rimprovero che non è andato giù al ragazzo che ha cercato un confronto faccia a faccia, venendo fermato dal resto dei compagni. Embiid lo ha ignorato chiudendo la sua gara con 41 punti e 21 rimbalzi, mentre Milton è rimasto a 0 punti in 19 minuti. Forse Embiid non aveva poi tutti i torti… Embiid and teammate Shake Milton getting heated during a timeout pic.twitter.com/vZKcFNMl80 — gifdsports (@gifdsports) August 1, 2020 L'articolo NBA – ... Leggi su sportfair

Durante la sfida tra Portland e Toronto si sono accesi gli animi tra Jusuf Nurkic e Serge Ibaka, complice un contatto a rimbalzo sotto canestro quando la palla era già finita fuori. Un primo accenno d ...

