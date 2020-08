Meteo, domenica di fuoco in tutt’Italia: picchi +40°C in Umbria, allarme al Nord per i temporali-bomba di stasera [DATI] (Di domenica 2 agosto 2020) Meteo – L’ondata di caldo africano resiste sull’Italia, provocando ancora temperature che raggiunto i +40°C. I valori più alti oggi si registrano al Centro-Sud, mentre al Nord inizia a farsi sentire già un leggero calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi, per via del maltempo che sta interessando le regioni settentrionali dalla notte. Il crollo termico sarà più apprezzabile domani, quando l’ondata di maltempo sarà al suo apice su tutto il Nord Italia: le temperature scenderanno anche di 20°C. Oggi, +40°C toccati ancora in Umbria, come avvenuto nei giorni scorsi di questa settimana infuocata sull’Italia, mentre la Calabria ha solo sfiorato questa soglia. Oggi, proprio l’Umbria risulta la regione più ... Leggi su meteoweb.eu

METEO prossimi giorni con violenta BURRASCA, TEMPORALI e crollo delle temperature

Il meteo subisce un drastico cambiamento, per via del progressivo declino del potente anticiclone subtropicale, responsabile dell’ondata di caldo anomalo degli ultimi giorni. Il promontorio di alta pr ...

