Maratona Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 su Rai2, il 2 e 3 agosto doppio episodio (Di domenica 2 agosto 2020) Un mega Maratona attende i fan di Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5. Rai2 ha deciso di accontentare il suo pubblico mandando in onda due serate consecutive all'insegna dell'action crime. Il 2 e il 3 agosto andranno in onda degli episodi extra di entrambe le serie tv, che ci avvicineranno ancora di più al finale di stagione.Si parte da stasera, domenica 2 agosto, con l'episodio 9x22 di Hawaii Five-0 9 intitolato Mentori e allievi.Mentre Adam indaga sull'omicidio di un agente dell'FBI sotto copertura, che era in procinto di sposare la figlia di un capo della Yakuza, Noelani viene tenuta in ostaggio e costretta, insieme al suo mentore, il Dr. Chu (guest star Page Leong), ad operare un criminale ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Maratona Hawaii Maratona Hawaii Five-0 9 e NCIS New Orleans 5 su Rai2, il 2 e 3 agosto doppio episodio OptiMagazine Zanardi fa l'Ironman, una figata pazzesca

L'ex pilota di F1 parteciperà alla gara di triathlon più dura al mondo durante la quale gli atleti competono nel nuoto (4 chilometri), ciclismo (180 chilometri) e maratona (42,2 chilometri), l'11 otto ...

L'ex pilota di F1 parteciperà alla gara di triathlon più dura al mondo durante la quale gli atleti competono nel nuoto (4 chilometri), ciclismo (180 chilometri) e maratona (42,2 chilometri), l'11 otto ...