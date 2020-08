Maltempo Lombardia: Passo del Gavia chiuso fino a data da destinarsi per una frana (Di domenica 2 agosto 2020) Una frana costringe la Regione Lombardia a chiudere il Passo del Gavia (Sp29), zona Ponte di Legno, il valico che divide la provincia di Sondrio da quella di Brescia fino a data da destinarsi. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno reso inagibile un tratto. A comunicarlo la sala operativa della Protezione Civile. “Il Sindaco di Ponte di Legno – chiarisce la nota – ha confermato la delicata situazione del paese dopo il passaggio perturbato della scorsa notte: l’alveo del torrente e’ ancora pieno di materiale franato. Il sindaco e’ sul posto con i tecnici dell’Ufficio Territoriale Regionale per tentare di attuare delle misure di contenimento in vista delle nuove precipitazioni previste nelle prossime ore. ... Leggi su meteoweb.eu

