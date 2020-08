Lutto a Gambara, muore il sindaco Franco Stringhini (Di domenica 2 agosto 2020) È morto il sindaco di Gambara Franco Stringhini a soli 54 anni. Aveva vinto le elezioni nel 2019, da anni lottava contro una grave malattia Si è spento questa mattina all’ospedale Manebrio, dove era ricoverato da lunedì, il sindaco di Gambara Franco Stringhini. Il primo cittadino ha dovuto arrendersi a una brutta malattia che recentemente sembrava aver superato. Stringhini, nato nel 1965, laureato in ingegneria elettronica e informatica al Politecnico di Milano, era stato nel Consiglio comunale per ben 10 anni, prima di vincere le elezioni nel 2019. Assessore in minoranza dal 2014 al 2019, l’anno scorso era diventato primo cittadino con la lista Obiettivo Comune per Gambara. Ad ... Leggi su bloglive

