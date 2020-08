Lonergan, il terzo portiere del Liverpool che teme i suoi attaccanti e… le ‘magie’ di Shaqiri (Di domenica 2 agosto 2020) Alisson, Adrian e anche Lonergan. Sono loro i tre portieri del Liverpool campione di Premier League. Tutti conoscono l'ex Roma e anche il suo vice, ma in pochi sanno esattamente chi sia Andy Lonergan. L'estremo difensore, nato a Preston, si è laureato campione d'Inghilterra con i Reds, esattamente come i suoi colleghi di reparto.Arrivato ad agosto, proprio quando il numero uno brasiliano si era infortunato, Lonergan anche senza presenze in stagione, ha fatto parte a tutti gli effetti della rosa vincente. Parlando a Liverpool Echo, il classe 1983, attualmente svincolato ma fiducioso di poter firmare di nuovo con la squadra, ha parlato della sua esperienza ad Anfield ed in modo particolare degli allenamenti contro... gli attaccanti.Lonergan: "Non ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lonergan, il terzo portiere del Liverpool che teme i suoi attaccanti e... le 'magie' di Shaqiri -… -

Ultime Notizie dalla rete : Lonergan terzo Lonergan, il terzo portiere del Liverpool che teme i suoi attaccanti e… le ‘magie’ di Shaqiri ItaSportPress