Johnny Depp, le accuse di Amber: ‘Ha tentato di uccidermi’ (Di domenica 2 agosto 2020) Amber Heard (34 anni) ex moglie di Johnny Depp (57) ha accusato quest’ultimo di aver attentato alla sua vita. Inizialmente, l’attore di Pirati dei Caraibi aveva intentato un processo di diffamazione al celebre giornale britannico The Sun, che ha definito il divo “wife beater” (“picchiamoglie” in italiano) all’interno di un articolo. Alla fine, la situazione ha preso una piega diversa. Come leggiamo da Grand Hotel, il processo è infatti divenuto un atto di accusa nei confronti di Johnny Depp. Amber Heard, la presunta consorte seviziata da Johnny, ha presentato all’alta corte di Londra un memoriale lungo 39 pagine, che avrebbe scandalizzato i giudici. Johnny ... Leggi su kontrokultura

iloveyou30OO : RT @IR0NLANG: Il fatto che Johnny Depp abbia davvero pensato di togliersi la vita, mi fa stare malissimo. Ma questo i media lo dicono? Non… - LadyMagenta1 : @AlessandraOdri @lupoRaf @Sullenuvole89 Nemmeno a Johnny Depp capitano 'ste cose - andrewsword2 : RT @espressionedime: Mi permetto di lasciare due parole per aprire gli occhi a chi ancora creda che la donna sia sempre e solo vittima. Joh… - marenegliocchi : RT @IR0NLANG: E l’ultimo giorno di processo è andato. Sono super fiera di Johnny Depp e spero davvero con tutto il cuore che riesca ad otte… - idcavlis : RT @IR0NLANG: Il fatto che Johnny Depp abbia davvero pensato di togliersi la vita, mi fa stare malissimo. Ma questo i media lo dicono? Non… -