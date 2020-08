Giovedì 30 Luglio 2020 – 247ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di domenica 2 agosto 2020) seduta Ora inizio: 09:35 Con 149 voti contrari, 141 favorevoli e un’astensione l’Assemblea ha respinto le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e ha quindi concesso l’autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore. La procura della Repubblica di Palermo ha chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’allora Ministro dell’interno Salvini per i reati di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti di ufficio; la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, esaminati gli atti, ha proposto a maggioranza di negare l’autorizzazione attesa l’esimente del preminente ... Leggi su udine20

