Genova, l'ex calciatore Capello: «Io, vivo per caso, mi sveglio ancora di notte. Sul ponte non ci torno» (Di lunedì 3 agosto 2020) A volte la memoria può essere una condanna. «Dopo due anni la vita, apparentemente, torna quella di prima. Si ricomincia a lavorare, a uscire con gli amici, alle abitudini quotidiane. Ma... Leggi su ilmessaggero

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della retrocessione in Serie B. «Lo scontro diretto col Genoa sicuramente è stato importante, ma non decisivo perché poi abbi ..."Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario, e' una salvezza meritata. Il gruppo e' sempre stato la nostra forza. Mister Nicola ci ha dato tanto in campo e fuori. Noi anziani cerchiamo di dare u ...