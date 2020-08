F1 GP Gran Bretagna, Helmut Marko: “Un mistero la velocità di Leclerc” (Di domenica 2 agosto 2020) ”È un mistero da dove Leclerc abbia ottenuto quella velocità. Era più veloce di noi nei rettilinei, ma questo sembra essere solo la sua situazione e non quella di Vettel. In effetti, Leclerc ha perso solo due decimi del miglior tempo del 2019″. Così Helmut Marko, consigliere della Red Bull, commenta la prova in qualifica di Charles Leclerc. Marko, senza usare mezzi termini, pone dei punti interrogativi sulla sorprendente prestazione del monegasco come riportato dal sito tedesco Auto Bild. Leggi su sportface

