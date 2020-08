Conte-Inter, c’è già aria di addio "Futuro? Vedremo. Troppe critiche" (Di domenica 2 agosto 2020) "Per noi è stata una annata molto difficile sotto tutti i punti di vista, anche personali. Non è stato riconosciuto il mio lavoro e quello dei ragazzi. Appena si è potuto, si sono fatte tante critiche. C'è gente che oggi è salita sul carro e che non doveva salire". Sono le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte al termine della sfida vinta dai nerazzurri 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta. “Da parte dal club poca protezione” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

