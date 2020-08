Bologna-Torino: Zaza trova il gol del pareggio con una magia (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Cambia il punteggio al Dall’Ara, dove il Torino trova il gol del pareggio con Simone Zaza e riporta in parità la situazione dopo l’iniziale vantaggio del Bologna firmato Svanberg. Nel match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2019/2020, al 66′ Verdi si rende protagonista di una sventagliata di 30 metri a cercare Zaza. L’attaccante dei granata si coordina perfettamente e al volo deposita la palla nell’angolino, dove Skorupski non può arrivare. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

