Battiti Live 2020, gli ospiti della seconda puntata: #battitilivetogether (Di domenica 2 agosto 2020) La seconda puntata dei Battiti Live 2020 vedrà un lungo carnet d’ospiti pronti ad esibirsi sul palco, in Puglia, per una serata all’insegna della musica La seconda puntata dei Battiti Live 2020 prevede un ricchissimo carnet d’ospiti. L’evento musicale sponsorizzato da Radionorba e Vodafone è una ventata di gioventù, freschezza e di libertà dopo un … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

freddepalma : Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito al Battiti live ?????? PALOMA sta spaccando ???????? - adestrainalto : A pensare che l'ultima volta che ho visto Ermal è stata proprio al Forum e stasera e domani si Battiti Live avrà pr… - adestrainalto : Comunque 'Fiori di Chernobyl', il disegno di oggi e il mi piace di Mr Rain al mio disegno mi ha fatto emozionare ta… - adestrainalto : Mi viene da piangere al pensiero che stasera rivedremo su un palco, anche se registrato, Ermal ai Battiti Live e ri… - _sweetxmary_ : CHI DOMANI VEDRÀ BATTITI LIVE?? IO NON STO PIÙ NELLA PELLE ?? LE SERE CHE AMO DA IMPAZZIRE, BATTITI, MARY, PIZZA. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Battiti Live

Seconda puntata lunedì 3 agosto in prima serata su Italia 1 con ‘Radionorba Vodafone Battiti Live’, l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana presentato da Alan Palmieri con Elisab ...Lunedì 3 agosto va in onda in prima serata su Italia Uno la seconda puntata di Battiti Live. A condurre l’evento Alan Palmieri, volto di Tele Norba, ed Elisabetta Gregoraci. Saranno in tutto sei gli a ...