Baldur's Gate III è già pre-ordinabile ma gli sviluppatori vi chiedono di non farlo (Di domenica 2 agosto 2020) Baldur's Gate 3, atteso terzo capitolo di una delle più famose saghe RPG occidentali, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è ancora privo di una data d'uscita. Nonostante questo, il titolo è già pre-ordinabile su diversi siti e rivenditori online.Sebbene la pratica risulti ormai parecchio comune nel mondo videoludico, di norma un gioco diventa prenotabile solo quando il publisher è in grado di fornire una data d'uscita. Negozi privati e venditori di chiavi online, invece, preferiscono far partire le prenotazioni fin dal primo reveal, come sta accadendo, fra l'altro, per le console di nuova generazione.Questa volta però, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio paradosso: gli sviluppatori di Larian ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Baldur Gate Baldur's Gate 3: si potrà morire dopo 15 secondi e senza combattere Multiplayer.it Baldur's Gate 3 è già pre-ordinabile su diversi siti, ma gli sviluppatori vi invitano a non farlo

Baldur's Gate 3, atteso terzo capitolo di una delle più famose saghe RPG occidentali, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è ancora privo di una data d'uscita. Nonostante questo, il titolo è g ...

Baldur's Gate 3, non preordinatelo ancora: l'avvertimento di Larian Studios

Baldur's Gate 3, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è in pieno sviluppo ed è ancora privo di una data d'uscita. Eppure, il GDR di Larian Studios è già presente e disponibile al preordine nei ...

Baldur's Gate 3, atteso terzo capitolo di una delle più famose saghe RPG occidentali, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è ancora privo di una data d'uscita. Nonostante questo, il titolo è g ...Baldur's Gate 3, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è in pieno sviluppo ed è ancora privo di una data d'uscita. Eppure, il GDR di Larian Studios è già presente e disponibile al preordine nei ...