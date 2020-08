Zingaretti attacca Salvini: 'Scellerati per farsi pubblicità tolgono la mascherina' (Di sabato 1 agosto 2020) Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti a Fanpage.it. 'L'atteggiamento che bisogna casomai avere è spingere la comunità internazionale, l'Europa, a essere ancora più protagonisti per condizionare ... Leggi su leggo

marteblog : Zingaretti attacca Salvini: «Scellerati per farsi pubblicità tolgono la mascherina» - LB19712 : RT @51inif: Zingaretti attacca Salvini: «Scellerati per farsi pubblicità tolgono la mascherina» ?? HA PARLATO QUELLO DELLE MASCHERINE FARLOC… - Fabryzzziiiooo : RT @51inif: Zingaretti attacca Salvini: «Scellerati per farsi pubblicità tolgono la mascherina» ?? HA PARLATO QUELLO DELLE MASCHERINE FARLOC… - FinoGinofino : RT @51inif: Zingaretti attacca Salvini: «Scellerati per farsi pubblicità tolgono la mascherina» ?? HA PARLATO QUELLO DELLE MASCHERINE FARLOC… - Laura64135537 : RT @51inif: Zingaretti attacca Salvini: «Scellerati per farsi pubblicità tolgono la mascherina» ?? HA PARLATO QUELLO DELLE MASCHERINE FARLOC… -