Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 11:10 (Di sabato 1 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e Gabriella lui in studio bollino rosso e massima allerta per oggi in 14 città italiane Bologna Bolzano Brescia Campobasso Firenze Frosinone Latina Perugia Pescara Rieti Roma Torino Verona evita supereranno i 40 gradi in Sardegna previsto un record di 45 ° dopo i 42 ° superati Iglesias da domani e attesa qualche diminuzione delle temperature il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore verrà un decreto per vietare Tik Tok la popolare applicazione basata negli Stati Uniti ma di proprietà cinese Tik Tok F ponte di preoccupazione per la sicurezza nazionale li metteremo al bando negli Stati Uniti ha detto il presidente Trump parlando anche della possibile acquisizione ... Leggi su romadailynews

