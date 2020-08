Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 09:10 (Di sabato 1 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio finisce il distanziamento Sui treni tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia di Italo potranno ammettere il 100% dei posti occupati una decisione non condivisa dagli esperti parlano di scelta preoccupante stessa decisione anche in Lombardia Dove da oggi non c’è più il distanziamento sui mezzi pubblici anche se resta l’obbligo di guanti e mascherine intanto negli Stati Uniti le vittime hanno superato le 1400 nelle Ultime 24 ore ed emerge la notizia di un contagio di massa durante un campo estivo della Georgia centinaia di bambini con un’età media di 12 anni sono stati contagiati dal covid assieme a loro anche diversi membri dello staff avviso di chiusura delle indagini per 18 ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus Italia, ultime notizie: 379 nuovi casi e 9 decessi Il Sole 24 ORE La storia del cinema in un bicchiere (FOTO)

L'arte da gustare è un'idea a cui Nicola Giotti ci ha abituati nel tempo con le sue creazioni ad aerografo su cioccolato ed altre prelibatezze del mondo del food. Ora il maestro pasticcere giovinazzes ...

Patrimoniale: paura per la costosa tassa stroncata da una dichiarazione

L’ipotesi di una patrimoniale è spuntata a margine di una pandemia che di per sé è bastata ad incutere un senso di terrore nelle menti degli italiani. La notizia inerente la cosiddetta tassa di ricche ...

