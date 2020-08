Torre del Greco. Giovanni Articolo muore a 16 anni mentre era in gita con la sua comitiva (Di sabato 1 agosto 2020) Giovanni Articolo, 16 anni, residente a Torre del Greco, è morto dopo aver accusato un malore mentre era in gita con la sua comitiva sulla zona di Santa Maria del Castello, nei pressi del rifugio della forestale, fra Vico Equense e Positano, in costiera amalfitana. Giovanni Articolo ha accusato un malore e si è accasciato a terra. L’elisoccorso del 118 di Salerno è intervenuto perché il ragazzo era svenuto. L’equipaggio dei sanitari, con medico, infermiere e tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), è stato sbarcato sul posto e ha provveduto a stabilizzare e a recuperare il minorenne, trasportandolo ... Leggi su laprimapagina

