Spadafora spegne l’entusiasmo: “Stadi a porte aperte? Non ancora” (Di sabato 1 agosto 2020) Il ministro per lo sport, direttamente da Napoli, dice di no alla proposta delle Leghe di Serie A e B. Spadafora annuncia anche le porte chiuse per gli Internazionali di tennis di Roma. E parla della riforma dello Sport. Non c’è ancora il via libera per la riapertura al pubblico degli stadi di calcio e … L'articolo Spadafora spegne l’entusiasmo: “Stadi a porte aperte? Non ancora” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

