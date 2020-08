Quindi a Barcellona il Napoli giocherà con Lobotka? (Di sabato 1 agosto 2020) La lettura della formazione scelta da Gattuso contro la Lazio – in campo tra meno di un’ora – lascia pensare che sarà quella che l’allenatore calabrese ha in mente per il ritorno degli ottavi di Champions in programma sabato prossimo a Barcellona. Due erano fondamentalmente i dubbi: il difensore centrale al fianco di Koulibaly e il centrale di centrocampo. Stasera giocheranno Manolas e Lobotka. La seconda scelta lascia pensare che Gattuso ha optato per lo slovacco anche contro il Barcellona. Una scelta che vuol dire soprattutto una cosa: il Napoli vorrà andare a giocarsela al Camp Nou. Con un centrocampo di palleggiatori. Demme è da sempre, da sempre nel periodo gattusiano ovviamente, l’uomo davanti alla difesa, il frangiflutti. Ha giocato titolare contro Milan e Inter ... Leggi su ilnapolista

Inviato a Capri Aurelio De Laurentiis ha battuto se stesso. 80 milioni per un calciatore non li aveva mai pagati il Napoli nella sua storia. Un investimento che tradisce la sua voglia di tornare in al ...

