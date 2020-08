Pomodori d’estate? Ecco perché dovresti mangiarne di più (Di sabato 1 agosto 2020) I Pomodori sono utilizzati soprattutto durante il periodo estivo, questi sono ricchi di sali minerali: Ecco perché dovresti mangiarne di più Pomodoro, Fonte foto: PixabayI Pomodori sono davvero un’ottima fonte di sali minerali, acqua e tanto altro e sono molto utilizzati soprattutto d’estate per creare gustose e salutari insalate: Ecco perché dovresti consumarne di più. Come riportato dal sito ‘Ricettedellanonna.net‘, la verdura in questione ha soltanto 18 calorie ed è costituito per gran parte da acqua; inoltre, per quanto riguarda le sue proprietà, è ricco di Vitamina C, Vitamina K, Vitamina E e Vitamina A. Tutte le vitamine appena citate sono essenziali per il nostro ... Leggi su chenews

