Paratici: “Zaniolo? E’ un bravo giocatore, di mercato parleremo più avanti” (Di sabato 1 agosto 2020) Fabio Paratici nel pre partita della gara contro la Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente della Juventus: “I ringraziamenti del presidente? Lui è il primo che va ringraziato, per la passione che ci mette nel suo lavoro. Il Lione? Nessuna partita può cambiare il giudizio su una stagione, vincere lo scudetto è sempre una stagione straordinaria. Apprezziamo questa stagione, come ha detto il presidente. Stagione non semplice per tutti i problemi e i cambi all’interno dello staff. Zaniolo? È un giocatore bravo, ma adesso pensiamo alla gara di stasera. Peccato festeggiare senza i nostri tifosi, è un momento difficile per tutti. Dopo ci sarà il Lione, mentre per il calciomercato vedremo più avanti.” Foto: profilo ... Leggi su alfredopedulla

