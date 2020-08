Palermo, non si molla Felici: i rosanero trattano con il Lecce, il futuro di Langella, Peretti e Kraja… (Di sabato 1 agosto 2020) Il Palermo punta al ritorno di Mattia Felici che nella stagione di Serie D ha fatto particolarmente bene stregando i tifosi rosanero.Palermo, pazza idea De Rossi: l’ex Roma alla ricerca di una panchinaIl giovanissimo esterno offensivo romano è però legato al futuro del Lecce, club che detiene il suo cartellino. In caso di retrocessione in Serie B i salentini potrebbero voler puntare su alcuni giovani talentuosi e per questo potrebbero avere l'intenzione di trattenere il calciatore. I giallorossi non sono comunque interessati a cedere il giocatore a titolo definitivo e, come rivela l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', potrebbero aprire a un prestito. La dirigenza rosanero lavora anche su due profili del 2000 che nella scorsa stagione hanno ... Leggi su mediagol

matteosalvinimi : #Salvini: Comunico all'agitato dottor, filosofo, professor che a Lampedusa non c'è un posto nascite: mamma devono s… - Torex1979 : @FinoAllaFine___ Ile non solo a Palermo purtroppo.... - Mediagol : #Palermo, non si molla Felici: i rosanero trattano con il Lecce, il futuro di Langella, Peretti e Kraja… - eleonor31151952 : RT @JohannesBuckler: E poi a Palermo e in Giordania. Era dura organizzare raccolte fondi, recuperare zone rurali, promuovere attività cult… - WiAnselmo : #Palermo, non si molla Felici: i rosanero trattano con il Lecce, il futuro di Langella, Peretti e Kraja...… -