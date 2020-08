Milano-Sanremo, al via 27 squadre composte da 6 corridori ciascuna (Di sabato 1 agosto 2020) La 111a edizione de la Milano-Sanremo by Vittoria, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport e in programma sabato 8 agosto, vedrà al via due squadre in più rispetto a quanto annunciato in precedenza. Ci saranno infatti anche i due UCI ProTeams italiani Androni Giocattoli ... Leggi su 104news

repubblica : Nuova tegola sulla Milano-Sanremo, il sindaco di Alessandria blocca il passaggio della gara - raffaellapaita : La Milano-Sanremo quest'anno salterà. Un'altra sconfitta per la #Liguria ormai sempre più isolata e in balia di una… - MarioGuglielmi : Milano-Sanremo senza pace, anche il sindaco di Alessandria non vuole che la Classicissima passi in città - Rivierapress24 : Milano-Sanremo senza pace, anche il sindaco di Alessandria non vuole che la Classicissima passi in città - gimenshi : RT @Milano_Sanremo: 1 settimana alla #MilanoSanremo presented by Vittoria! | 1 week to the Milano-Sanremo presented by @vittoriatyres! http… -