Milan, Sky: “Dida sarà il nuovo preparatore dei portieri. E sul mercato si punta Aurier” (Di sabato 1 agosto 2020) Arrivano novità importanti in casa Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel prepartita dell’ultima giornata del campionato contro il Cagliari, la squadra rossonera avrà un nuovo preparatore dei portieri: Nelson Dida. Che dunque dal prossimo campionato sarà al fianco di Gianluigi Donnarumma. Ma novità anche per quel che riguarda il calciomercato con la dirigenza rossonera che vorrebbe rinforzarsi sulla corsia destra e avrebbe puntato Serge Aurier, capitano della Costa d’Avorio, terzino destro classe 1992. Leggi su sportface

