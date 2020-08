Migranti: blitz assessore Sicilia hotspot Ragusa, '28 scappati nella notte, un carabiniere ferito' (Di sabato 1 agosto 2020) Palermo, 1 ago. (Adnkronos) - "Ventotto Migranti sono scappati la notte scorsa dall'hotspot di contrada Cifali a Ragusa". A denunciarlo è l'assessore regionale Siciliano alla Salute Ruggero Razza che ha fatto un litz nel centro di accoglienza Ragusano da cui sta facendo una diretta Facebook. "Nove persone sono risultate positive - dice - e altre persone sono in quarantena". Poi dice che la notte scorsa "in 28 Migranti sono scappati, un atto gravissimo e incomprensibile, se si pensa che le forze dell'ordine hanno provato ai impedire che lasciassero la struttura e un carabinieri è rimasto ferito ed è al pronto soccorso". Leggi su iltempo

Migranti, altri 250 arrivi a Lampedusa. Il sindaco chiude l’hotspot, l’appello a Conte: “Stiamo scoppiando”

Altri 250 migranti sono approdati a Lampedusa. Il sindaco Salvatore Martello chiude l’hotspot. “Stiamo scoppiando”. Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nella notte tra vene ...

