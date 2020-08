‘Mia suocera è un mostro’: l’esordio di Valentina Vanzini che si legge tutto d’un fiato (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA – “Suocera: creatura mitologica con sembianze umane, composta per metà dalla mamma del partner e per metà da satana in persona”. Questa è solo una delle tante (ed esilaranti) frasi sulle suocere che si leggono in rete e che rispecchia perfettamente il pensiero di Lexie Woods, la protagonista di ‘Mia suocera è un mostro’: l’esordio (promosso) ‘made in Sicilia’, originale, romantico appassionante, verace, frizzante di Valentina Vanzini -in libreria con Newton Compton Editori- che si fa leggere tutta d’un fiato sotto l’ombrellone. Leggi su dire

