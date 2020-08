Meghan Markle, il modo sorprendente con cui festeggerà il suo compleanno (Di sabato 1 agosto 2020) Martedì 4 agosto 2020 Meghan Markle spegne 39 candeline: un compleanno a dir poco speciale, il secondo da mamma e il primo dopo la Megxit e la scelta di abbandonare lo status di membro senior della Royal Family britannica. La ex attrice di Suits e il marito vivono come è noto a Los Angeles da diversi mesi, soggiornando, assieme al piccolo Archie, presso la lussuosa villa del magnate Tyler Perry. In occasione del suo 39esimo compleanno, la consorte del Principe Harry avrebbe in progetto, a detta dell’esperta reale Katie Nicholl, di lasciare la splendida dimora. La Nicholl, royal editor per diverse testate e focalizzata sulle vicende che riguardano Harry e Meghan, ha specificato che gli ultimi mesi sono stati molto intensi, sottolineando altresì come, proprio nei ... Leggi su dilei

