Levadia Tallinn-JK Tulevik 1912 (domenica,ore 18) : formazioni, quote, pronostici (Di sabato 1 agosto 2020) Quindicesima giornata di Meistriliiga estone e il Levadia Tallinn cerca riscatto e punti ospitando il sorprendente JK Tulevik 1912. Due sconfitte in due scontri diretti hanno messo la squadra di Vassiljev in una brutta posizione di classifica, lontanissimo dal Flora. Una stagione che si sta avviando verso il fallimento quella dei biancoverdi, partiti con ben altre ambizioni … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

