L’app CHILI è ora disponibile su Huawei AppGallery (Di sabato 1 agosto 2020) Continua ad ampliarsi sempre di più Huawei AppGallery: da oggi è disponibile l’app CHILI. Ora i clienti Huawei potranno vedere le loro serie TV preferite anche dal loro smartphone Huawei AppGallery continua ad arricchirsi con le alle app più amate dagli utenti e oggi dà il benvenuto a CHILI. La piattaforma di intrattenimento dove trovare film e serie TV in streaming senza abbonamento è ora disponibile per il download per tutti i device dotati dei Huawei Mobile Services. Non solo streaming: l’app CHILI è dedicata al mondo dell’entertainment e ai suoi appassionati e ora, tutti coloro che hanno o acquistano un device HMS ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : L’app CHILI è ora disponibile su #Huawei #AppGallery #tuttotek - Ucciucci73 : L’app per film e serie tv CHILI è disponibile su App Gallery Huawei - federiko87 : L’app per film e serie tv CHILI è disponibile su App Gallery Huawei - SocialandTech : L'app per film e serie tv CHILI è disponibile su App Gallery Huawei - - batista70phone : Huawei AppGallery arricchisce l’offerta di intrattenimento con la app di CHILI -

