Incidente a Cornegliano Laudense | frontale tra due auto | ventenne gravissima

Cornegliano Laudense, 01 agosto 2020 - Una 20enne è stata portata in gravi condizioni con l'elisoccorso a Varese in seguito all'incidente frontale verificatosi poco prima delle ore 16 sulla ss235

E’ successo lungo la provinciale 235 all'altezza di Cornegliano Laudense. La strada subito dopo il violento impatto è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni Una ragazza di 20 anni è rimasta ...(ANSA) - CORNEGLIANO LAUDENSE (LODI), 01 AGO - Lotta per la vita, in coma, una giovane di 20 anni rimasta vittima, oggi pomeriggio, di un incidente stradale frontale tra due vetture lungo la provincia ...