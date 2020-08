Ilicic, permesso speciale per tornare in Slovenia: colpita la sua sensibilità, gli siamo vicini (Di sabato 1 agosto 2020) Qualche giorno fa, nel parlare delle condizioni di Ilicic, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini aveva affermato: “Gli siamo vicini“. Una dichiarazione che, oltre ad alimentare dubbi e misteri su una situazione che (giustamente) non vuole essere fatta uscire allo scoperto, conferma ancor di più i problemi extra campo del calciatore nerazzurro. E così, come Gasperini, anche la redazione di CalcioWeb esprime la vicinanza al giocatore. Lo fa soprattutto in virtù di quanto visto in campo prima del lockdown. Uno spettacolo danzante in campo, uno degli interpreti maggiori del nostro campionato, uno capace da solo di trascinare l’Atalanta ai quarti di finale di Champions. Ma è ragazzo sensibile, Joseph. Il lockdown, le notizie dall’Italia e dal mondo, i morti, le ... Leggi su calcioweb.eu

