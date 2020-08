Ibrahimovic priorità del Milan, poi gli altri acquisti: tutti i nomi (Di sabato 1 agosto 2020) Il Milan ha pianificato la strategia in vista della prossima stagione. Dopo aver confermato Stefano Pioli in panchina, la dirigenza rossonera sta lavorando al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, considerato punto fermo della squadra. I contatti tra le parti proseguono e le sensazioni sono positive, malgrado serviranno altri giorni per definire la cifra del nuovo ingaggio, che oscillerà tra i 5 e i 6 milioni di euro. Un investimento oneroso che porterà esperienza e qualità al gruppo intero. Come... Leggi su 90min

PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - La priorità è #Ibrahimovic: l'offerta di #Elliott - FraNasato : Secondo @DiMarzio dialoghi continui tra Maldini, Massara e Ibrahimovic. Da domani il #Milan dovrebbe presentare la… - rossonero_fans : RT @NicoSchira: Ultime 2 giornate di campionato ma a Milano tiene già banco il mercato: priorità rinnovi per il #Milan da #Donnarumma e #Ib… - marcobremb : RT @elsyy94: Quindi: - priorità ai rinnovi di contratto - con ibrahimovic siamo a posto così - per ora niente acquisti: se non esce nessuno… - elsyy94 : Quindi: - priorità ai rinnovi di contratto - con ibrahimovic siamo a posto così - per ora niente acquisti: se non e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic priorità Calciomercato, i trasferimenti più cari di sempre di portieri italiani. CLASSIFICA Sky Sport