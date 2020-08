Halo Infinite: Nuovi dettagli su armi, difficoltà ed altro (Di sabato 1 agosto 2020) A partire dalla fine dell’anno, in concomitanza con il lancio della Xbox Series X, potrete mettere le mani sull’ultima fatica del team 343 Industries, ossia Halo Infinite. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi e interessanti dettagli sul Gameplay, incentrati su alcuni contenuti presenti in gioco. Nuovi dettagli per Halo Infinite Partiamo prima di tutto dai livelli di difficoltà che come ogni Halo sono Facile, Normale, Eroico e Leggendario. Nel corso del gioco potrete imbracciare il BR75 e dato che si tratta di un mondo aperto invece della struttura a missioni dei precedenti capitoli, la mappa è stata resa liberamente esplorabile con la quasi totale assenza di barriere. La storia ... Leggi su gamerbrain

