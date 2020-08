Genoa-Verona, i convocati di Davide Nicola: torna Radovanovic (Di sabato 1 agosto 2020) Ultimi novanta minuti decisivi in Serie A. Nella serata di domani il Genoa di Davide Nicola di gioca la permanenza nel massimo campionato italiano contro l’Hellas Verona guidato dall’ex Ivan Juric. La vittoria garantirebbe la salvezza ai rossoblu, mentre un risultato diverso costringerebbe il grifone a riporre le proprie speranze in un passo falso del Lecce. In vista dell grande impegno il tecnico Davide Nicola ha diramato la lista dei 26 convocati, in cui rientra Radovanovic: Perin, Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Lerager, Sanabria, Falque, Ichazo, Biraschi, Jagiello, Eriksson, Romerio, Ghiglione, Pandev, Schone, Radovanovic, Marchetti, Destro, Sturaro, Cassata, Favilli, Ankersen, Masiello, Rovella, Behrami, ... Leggi su sportface

