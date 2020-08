Gattuso: “Oggi meritavo l’espulsione. Per il Barcellona ho già l’11 in testa” (Di domenica 2 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. Queste le parole del tecnico del Napoli: “Insigne? Io la mano del dottore ancora non ce l’ho. Insigne ha parlato col dottore, domani e valutiamo e farà una risonanza magnetica. Io so precisamente cos’ha, se parlo faccio danni. Da anni il calcio italiano è cambiato anche nella mentalità, nessuno regala niente neanche alla fine. Oggi io meritavo l’espulsione, ho fatto un po’ di caciara ho esagerato e devo essere onesto. Chiarito con Inzaghi? Devo farlo con calma altrimenti faccio ancora più danni. Undici per Barcellona? Nella testa ho già la formazione, ma vediamo in questi giorni con i recuperi dei giocatori e oggi la squadra mi è piaciuta. A Barcellona bisogna ... Leggi su alfredopedulla

