Fiorentina, Castrovilli: «Manca poco per l’Europa. Devo ancora migliorare molto» (Di sabato 1 agosto 2020) Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Ho solo 23 anni e la Fiorentina è un club importantissimo con una grande storia ed un grande futuro davanti. Io Devo ancora lavorare e migliorare molto, ma darò sempre tutto per questa maglia: la Fiorentina mi ha cambiato la vita». NUMERI 10 – «Antognoni ho la fortuna di vederlo ogni giorno: ha fatto la storia della Fiorentina e della Nazionale, sarebbe fantastico ripercorrere anche solo un ... Leggi su calcionews24

ilPentasport : Castrovilli: “La Fiorentina mi ha cambiato la vita, abbiamo un grande futuro davanti”. Sulla 10…… - Fiorentinanews : Castrovilli: 'Felicissimo della conferma di Iachini. Il Presidente Commisso ha dimostrato ancora una volta di dare… - Fiorentinanews : Castrovilli: 'Non avrei potuto chiedere di meglio dalla mia prima stagione qua. Non manca molto per raggiungere l'E… - Fiorentinanews : Castrovilli: 'La Fiorentina mi ha cambiato la vita. sarebbe fantastico ripercorrere anche solo un pezzettino della… - violanews : Castrovilli/1: 'La Fiorentina mi ha cambiato la vita, abbiamo un grande futuro davanti'. Sulla 10... -… -