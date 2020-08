Finale Fa Cup, Aubameyang stende il Chelsea (Di sabato 1 agosto 2020) L’Arsenal grazie al suo straripante Pierre-Emerick Aubameyang batte il Chelsea con un netto 2-1 e si aggiudica la Finale di Fa Cup. La partita è stata bloccata dai Blues dopo soli 5′, ma i Gunners riescono a pareggiare i conti con un rigore trasformato da Aubameyang. Alle soglie del 70′ ancora il gambiano si rivela decisivo battendo Caballero con un dolcissimo pallonetto. Con questo risultato l’Arsenal riesce ad agguantare l’europa entrando di fatto in Europa League. La cronaca del match Arteta e Lampard si sfidano nel derby londinese di Wembley con un unico obiettivo: portare a casa l’ FA Cup. Il Chelsea inizia benissimo, Pulisic innesca e conclude al meglio la prima occasione, battendo l’estemo difensore dei Gunners Martinez dopo soli ... Leggi su sport.periodicodaily

