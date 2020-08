Donna sì da fuoco | i passanti riprendono la scena | lei muore | Italia sottochoc

Una storia terrificante che arriva da Crema, in Lombardia. Una donna si è cosparsa di liquido incendiario per poi darsi fuoco, il tutto in un campo, attorno alle 13 di oggi, sabato 1 agosto. Un passante, che erra in auto con la moglie, è sceso per provare a domare le fiamme con un asciugamano, dunque è stato aiutato da un uomo arrivato con un estintore. E il soccorritore ha raccontato che altre persone hanno guardato la scena, riprendendola con lo smartphone in mano nel parcheggio di un ristorante adiacente. La donna, da tempo in cura psichiatrica, è morta per le ustioni riportate. La sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, ha pubblicato su Facebook lo sconvolgente racconto dell'uomo. E ha commentato: "Se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino e immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Serie e molto, molto urgenti. Cosa siamo diventati?", ha concluso.

