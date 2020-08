De Laurentiis su Sarri: «Peccato, se fosse rimasto avremmo vinto il campionato» (Di sabato 1 agosto 2020) L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis che ieri, come promesso, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Su Ciro Immobile: «Mi piace, certo, ma per acquistarlo dovrei vendere due terzi dei miei big, cosa improbabile». Sui timori per la trasferta a Barcellona: «Mi auguro, per il bene di tutti, che non succeda niente, altrimenti scatenerò l’inferno». A proposito dello scudetto vinto dalla Juve: «Sono contento per Agnelli». Sarri? «Peccato, se fosse rimasto avremmo vinto il campionato, ma ha voluto fare altre scelte». Quanto al futuro: «Se Gattuso si troverà bene il matrimonio ... Leggi su ilnapolista

