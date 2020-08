Conte: “A fine stagione faremo le valutazioni. Per Lukaku solo io so cosa ho fatto per portarlo all’Inter” (Di sabato 1 agosto 2020) Antonio Conte dopo la vittoria della sua Inter contro l’Atalanta ha parlato ai microfoni di dazn e del secondo posto dei nerazzurri alle spalle della Juventus: “Il gap con la Juve c’è ancora ed è importante. Dobbiamo essere intelligenti a capire e a non passare da stati depressivi ad euforie eccessive. Dico che in campionato abbiamo fatto il nostro dovere, in Coppa Italia siamo migliorati visto che negli ultimi anni si usciva prima delle semifinali. Ora vogliamo fare bella figura in Europa League poi faremo le valutazioni. Questa è stata un’annata dura per me. Mi dà tanta soddisfazione il percorso di questa squadra, il fatto di aver fatto 43 punti fuori casa, di aver il secondo miglior attacco e la prima difesa. Il merito è ... Leggi su alfredopedulla

