Calciomercato Newcastle: l'interesse verte ora verso Rogèrio del Sassuolo

Calciomercato Newcastle, l'interesse verte ora verso Rogèrio del Sassuolo autore di un'ottima stagione con De zerbi. La chiamata dalla Premier è sicuramente motivo d'orgoglio, il club inglese in questione è in forte espansione, sia strutturale che economica.

CARRIERA IN ASCESA- Classe 1998, Rogèrio ha giocato nell'Under 19 della Juventus ed è stato ceduto dalla società bianconera nel 2017. Al Sassuolo, 14 partite in Serie A, un gol e un assist. Inoltre, vanta anche due presenze in Coppa Italia.

