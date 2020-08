Atalanta-Inter, Young: “Contento per i tre punti” (Di sabato 1 agosto 2020) “Abbiamo iniziato forte perché volevamo ottenere i tre punti e ce l’abbiamo fatta, siamo molto contenti”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter Ashley Young al termine del match vinto in casa dell’Atalanta anche grazie al gol del laterale britannico, protagonista di un ottimo girone di ritorno con il quale ha spazzato via alcune perplessità: “Mi porto dietro i dubbi da tutta la carriera – sottolinea il centrocampista nerazzurro ai microfoni di Dazn – ma credo tanto nel mio lavoro ed è grazie a questo che ho costruito il mio percorso calcistico”. Leggi su sportface

