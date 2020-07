Vincent Cassel e Tina Kunakey, 5 anni d’amore (ed è solo l’inizio) (Di venerdì 31 luglio 2020) «Five years and counting». Ossia, i nostri cinque anni d’amore sono in continua crescita. Vincent Cassel festeggia l’anniversario con Tina Kunakey dedicandole un pensiero che non celebra soltanto il tempo passato insieme, ma guarda pure al futuro con un enorme sorriso. Lo stesso che l’attore e la modella sfoggiano nella tenera foto postata da lui su Instagram: «Vita mia», si legge nella brevissima caption. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Vincent Cassel Vincent Cassel e Tina Kunakey, 5 anni d’amore (ed è solo l inizio) Vanity Fair Italia Vincent Cassel e Tina Kunakey, 5 anni d’amore (ed è solo l'inizio)

Nel giorno dell’anniversario, l’attore posta su Instagram un dolce pensiero per la moglie, con cui lo scorso anno ha avuto la sua terza figlia: «Avanti così, vita mia» ?«Five years and counting». Ossi ...

La figlia della Bellucci e Vincent Cassel gira uno spot per Dolce&Gabbana al Lago di Como

Appurato che la Puglia sia al momento la meta Italiana più apprezzata dalle star hollywoodiane, anche il resto dello Stivale gode comunque di visite vip di un certo livello, e l'ultima in ordine crono ...

Nel giorno dell’anniversario, l’attore posta su Instagram un dolce pensiero per la moglie, con cui lo scorso anno ha avuto la sua terza figlia: «Avanti così, vita mia» ?«Five years and counting». Ossi ...Appurato che la Puglia sia al momento la meta Italiana più apprezzata dalle star hollywoodiane, anche il resto dello Stivale gode comunque di visite vip di un certo livello, e l'ultima in ordine crono ...