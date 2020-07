Ultime Notizie Roma del 31-07-2020 ore 13:10 (Di venerdì 31 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ieri l’approvazione del Senato al processo a Salvini per la vicenda Open Arms festeggiano i Palamara i biglietti e Gli scafisti questo è stato il commento dell’ex Ministro dell’Interno intanto gli sbarchi in Italia aumentano Di Maio ha convocato l’ambasciatore della Tunisia 131 migranti ospiti di un centro del Trevigiano gli altri 28 in un centro dell’agrigentino sono risultati positivi al covid Intesa tra maggioranze lamorgese sul nuovo testo che supera DL sicurezza del leader della Lega oggi la ministra dell’interno incontra il suo omologo francese permanente negli Stati Uniti parla il presidente Donald Trump non voglio rimandare le elezioni ma nemmeno attendere settimane per avere i risultati queste le sue ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Almeno 150.000 morti negli Stati Uniti, 21 gli Stati definiti 'red zone' In Spagna oltre 1.150 contagi… - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - fanpage : #coronavirus Il Veneto è la regione più colpita - boia_er : RT @51inif: Mattarella: «La libertà non è far ammalare gli altri, il virus esiste ancora» ?? nulla di utile nelle sue parole, ci parli dei… - 51inif : Mattarella: «La libertà non è far ammalare gli altri, il virus esiste ancora» ?? nulla di utile nelle sue parole, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Mattarella: “Non tenere mascherina non è libertà” Fanpage.it Borsa Europa rallenta, in testa Milano

Le Borse europee rallentano in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in positivo. Gli investitori guardano alla stagione delle trimestrali mentre permangono le preoccupazioni per una nuova on ...

NEOWISE: la Grande COMETA si allontana, Ultimi Giorni per poterla OSSERVARE ancora! Ecco DOVE cercarla, VIDEO

Keplero soleva dire che ci sono più comete in cielo che pesci in mare e probabilmente aveva ragione. La cometa Neowise, dopo aver passato indenne l'incontro ravvicinato con il Sole, qualche giorno fa ...

Le Borse europee rallentano in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in positivo. Gli investitori guardano alla stagione delle trimestrali mentre permangono le preoccupazioni per una nuova on ...Keplero soleva dire che ci sono più comete in cielo che pesci in mare e probabilmente aveva ragione. La cometa Neowise, dopo aver passato indenne l'incontro ravvicinato con il Sole, qualche giorno fa ...