Uccisi dal caldo: operai muoiono a Pordenone e Bologna (Di venerdì 31 luglio 2020) Due operai, hanno perso la vita in due cantieri diversi d’Italia, per il forte caldo. A morire, un uomo di origini polacche ed un rumeno Fonte foto: (Getty Images)Il caldo killer ha ucciso due operai in Italia, nel giro di poche ore. Il primo, ha perso la vita vicino Pordenone, il secondo, nella periferia di Bologna. A nulla sono valsi i soccorsi per entrambi, il primo ha perso la vita a soli 53 anni ed il secondo a 36. caldo, morti due operai stranieri in Italia Fonte foto: (Getty Images)Il primo dramma, si è consumato in un cantiere della località Rivarotta, vicino Pordenone. Il rumeno, aveva lavorato tutta la giornata sotto al sole, con le temperature che hanno oscillato tra i 34 ed i 36 gradi. ... Leggi su chenews

