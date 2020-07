Uccide l’ex compagna e poi si toglie la vita, omicidio-suicidio nel Torinese (Di venerdì 31 luglio 2020) omicidio-suicidio a Vinovo, in provincia di Torino. Guardia Giurata Uccide la compagna e poi si toglie la vita. VINOVO (TORINO) – omicidio-suicidio a Vinovo, alle porte di Torino, nel pomeriggio di venerdì 31 luglio 2020. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, una guardia giurata di 48 anni avrebbe ucciso l’ex compagna al culmine di una lite e poi si sarebbe tolto la vita. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto. Dalle prime informazioni, l’uomo ha aspettato che la donna rientrasse dal lavoro per sparare diversi colpi prima di suicidarli. I due si erano separati da un mese dopo una lunga convivenza e il killer non avrebbe accettato la ... Leggi su newsmondo

